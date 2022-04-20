Bağcılar'da daire kapılarını açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı - Son Dakika
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Bağcılar'da daire kapılarını açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı

20.04.2022 09:25

BAĞCILAR'da hırsızlık yapmak için girdiği apartmanda daire kapılarını açamayan şüpheli, kapı önlerinden topladığı bir çuval ayakkabı ile kaçtı.

BAĞCILAR'da hırsızlık yapmak için girdiği apartmanda daire kapılarını açamayan şüpheli, kapı önlerinden topladığı bir çuval ayakkabı ile kaçtı. O anlar apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde 17 Nisan Pazar günü, apartmana giren şüpheli daire kapılarını açmaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra kapıları açamayan şüpheli, daire önlerinde duran ayakkabılardan beğendiklerini toplayarak çuvala koydu. Daha sonra elindeki çuvalla apartmandan ayrıldı. Apartman sakinlerinden bazıları dışarı çıkarken ayakkabılarının olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasındaki görüntülerin incelenmesiyle apartmandan çok sayıda ayakkabının çalındığı anlaşıldı. Görüntülerde, şüphelinin apartmana girişi, kapıyı zorlaması ve ayakkabıları çuvala doldurması yer alıyor.


Bağcılar'da daire kapılarını açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı
Bağcılar'da daire kapılarını açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı
Bağcılar'da daire kapılarını açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı
Bağcılar'da daire kapılarını açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı
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Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da daire kapılarını açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da daire kapılarını açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı - Son Dakika
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