Ses yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovulan şahıslar intikam için geri döndü! Makineli silahla iş yerini kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika
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Ses yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovulan şahıslar intikam için geri döndü! Makineli silahla iş yerini kurşun yağmuruna tuttular

26.12.2022 15:28

İstanbul Bağcılar'da bir eğlence mekanından fazla gürültü yaptıkları için kovulan 2 kişi, araçla geldikleri işyerini silahla taradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dehşet anları kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganlardan birinin uzi diye tabir edilen hafif makineli tabanca kullandığı anlaşıldı.

Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde 25 Aralık tarihinde saat 08.15'te, bir eğlence mekanına gelen B.Ç. ile arkadaşları, iş yeri işletmecisi tarafından fazla gürültü yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovuldu. Ardından dışarı çıkan B.Ç. ile arkadaşları oradan ayrıldı. Bir süre sonra B.Ç ile yanındaki suç ortağı, S.Y.'nin işlettiği eğlence mekanına ve S.B. isimli şahsın evine araçtan ateş açtı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayın ardından ifadeleri alınan S.B. ve S.Y., husumetlileri olmadığını iddia etti. Polis ekipleri ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Bağcılar'da dehşet anları kamerada: Makineli silahla iş yerini taradılar

MAKİNELİ SİLAHLA İŞYERİNİ TARADILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde seyir halinde ilerleyen bir araçtan 2 şüphelinin S.Y. isimli şahsın işlettiği eğlence mekanına ateş açtıkları görüldü. Saldırganlardan birinin uzi diye tabir edilen hafif makinalı silah kullandığı da görüntülere yansıdı. Ardından incelemelerini derinleştiren polis ekipleri araçtan ateş açan şahıslardan B.Ç. isimli şüpheli şahsı aynı gün saldırıda kullandığı hafif makinalı silah ve normal silah ile yakalayarak gözaltına aldı.

Bağcılar'da dehşet anları kamerada: Makineli silahla iş yerini taradılar

ÇOK SES YAPTIKLARI İÇİN KOVULMUŞLAR

Şüphelinin sorgusunda eğlence mekanında bir süre eğlendikten sonra işyeri işletmecesinin kendilerini çok ses yaptıkları gerekçesiyle kovduğu için işyerine ateş açtıklarını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli "mala zarar verme", meskun mahalde ateş etme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 SKM" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Bağcılar'da dehşet anları kamerada: Makineli silahla iş yerini taradılar
Kaynak: İHA
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Hürriyet, Bağcılar, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ses yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovulan şahıslar intikam için geri döndü! Makineli silahla iş yerini kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika

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