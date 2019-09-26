Bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasında
6 dakika önce
Bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik bir polikliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bağcılar Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:28 Kaynak: DHA
'da deprem anı ve yaşanan panik bir polikliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.
- İstanbul
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