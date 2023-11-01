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Bağcılar'da Dere Kenarında Asılı Halde Ceset Bulundu - Son Dakika

Bağcılar'da Dere Kenarında Asılı Halde Ceset Bulundu

Son Güncelleme: 01.11.2023 12:29

Bağcılar'da bir vatandaş, derenin demir parmaklıklarına asılı halde bulundu. Polis, konuya ilişkin çalışma başlatırken cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın detaylarına ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bağcılar'da bir vatandaş, derenin demir parmaklıklarına asılı halde bulundu. Polis, konuya ilişkin çalışma başlatırken cenaze otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Bağcılar Fatih Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı'nda bulunan derede saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet Karaaslan (51) isimli vatandaş sabaha karşı dere yatağında vatandaşlar tarafından asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda itfaiye ekiplerinin yardımıyla ceset dere yatağından çıkarılarak ceset torbasına konuldu.

Cenaze aracının gelmesiyle birlikte otopsi işlemleri yapılmak üzere ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA

Bağcılar, Otopsi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da Dere Kenarında Asılı Halde Ceset Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da Dere Kenarında Asılı Halde Ceset Bulundu - Son Dakika
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