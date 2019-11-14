Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da diyabet farkındalığını artırmak için seminer düzenledi
Son Dakika Güncel Bağcılar'da diyabet farkındalığını artırmak için seminer düzenledi

Bağcılar'da diyabet farkındalığını artırmak için seminer düzenledi

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında seminer gerçekleştirdi.

Bağcılar'da diyabet farkındalığını artırmak için seminer düzenledi, System.String[]

Bağcılar Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında seminer gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Fatih İlkokulu'nda diyabet farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen seminerde, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyen Sümeyye Aymaz, "diyabet", "şekerin vücuttaki rolü ve insülinin etkisi", "diyabet tipleri", "diyabetin belirtileri", "beslenme", "egzersiz" ve "diyabetli hastaların yaşam kalitesi" gibi konularda sunum yaparak velileri bilgilendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aymaz, Sağlık Bakanlığının 2015 yılındaki verilerine göre, Türkiye'de 7 milyon 112 bin diyabetli bulunduğuna işaret ederek, bunun 6 milyon 95 bin 579'unun Tip 2, 1 milyon 17 bin 43'ünün ise Tip 1 diyabetli olduğunu anlattı.

Çocuklarda görülen diyabetin yüzde 95'inden fazlasının ise Tip 1 diyabet olduğunu değinen Aymaz, şunları kaydetti:

"Çocuklarda diyabetin nedenlerine baktığımızda; genetik yatkınlık, bağışıklık sisteminin mikropmuş gibi vücudumuzdaki hücrelerle savaşması, enfeksiyon hastalıkları ve çevresel etmenler karşımıza çıkıyor. Diyabet kesinlikle bulaşıcı değil. Çevrenizde Tip 1 diyabetli arkadaşınız varsa, kendisini gizlemeden kan şekerini ölçmesine, insülin iğnesini yapmasına yardımcı olun. Çocuğunuzun diyabetli arkadaşı varsa, ondan uzak tutmayın. Onlara hasta değil, diyabetli olarak hitap edin. Diyabetli çocuklar uygun tedaviyle normal bir yaşam sürebilirler. Yaşıtlarıyla aynı etkinlikleri yapabilirler."

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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