Bağcılar'da doğal gaz borusunu kesen sanık ağır cezada yargılanacak - Son Dakika

Bağcılar'da ailesiyle yaşadığı dairenin doğal gaz borusunu keserek, patlamaya neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın dosyası, "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçundan yargılanmak üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu Murat Çakıcı ile bir kısım müştekiler katıldı.

Sanık Çakıcı savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini ve aile bireyleriyle arası iyi olmadığı için kendisine iftira atıldığını söyledi.

Sonrasında sanık Çakıcı, olayı itiraf etmek istediğini belirterek, "Ben evi patlattım, doğrudur. Düzenek yoktur. Aileme ve komşulara kızdığım için böyle yaptım. Onlara ders vermek için yaptım. Ayrıca binada kimse yoktu. Dışarısı da sakindi. Bu sebeple patlamayı yaptım. Kimseye zarar vermek istemedim. Amacım sadece daireyi yakmaktı." ifadelerini kullandı.

Sanık Murat Çakıcı'nın babası Cengiz Çakıcı, patlamadan sonra eve gittiğinde kapı ve camlarda bant izi gördüğünü belirterek, "Doğal gaz borusunun da kesik olduğunu gördüm. Özellikle patlama yapılması için uğraşılmış olduğunu bunlardan anladım. Bunu yapsa yapsa oğlum Murat yapar. Başka hasmımız yoktur." dedi.

Sanık Çakıcı'nın annesi Kıymet Çakıcı da arasının iyi olmadığı oğlunun kendisini uyuşturucu parası vermesi için sıkıştırdığını anlattı.

Hakim, sanık Murat Çakıcı hakkında "yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan dava açıldığını hatırlattı.

Sanığın eyleminin, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçu kapsamında kalma olasılığını dikkate alan hakim, dosyanın görevsizlikle ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 14 Kasım 2021'de sanık Murat Çakıcı'nın daire içerisindeki doğal gaz borusunu kesmek ve pencereleri bantlayarak evden hava çıkışını engellemek suretiyle düzenek kurduğu, apartman içerisinde patlamaya sebebiyet verdiği ve bir kısım mağdurların dairelerinde maddi zarar meydana geldiği belirtiliyor.

İddianamede, sanığın "yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.