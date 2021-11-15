Son dakika: Bağcılar'da doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da bir apartman dairesinde doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olduğu iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar Barbaros Mahallesi 203. Sokak'ta iddiaya göre Murat Ç. (31), dün yaşadığı dairenin doğalgaz borusunu kesmişti. Şüpheli boruyu kestikten sonra olay yerinden ayrılmıştı. Doğalgaz borusunun kesilmesinin ardından binada meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluşmuştu. Patlamaya neden olduğu iddia edilen Murat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından 'yakarak yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde kendisine iftira atıldığını söyleyen Murat Ç.'nin, "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Babam yeni eşi ile 1. katta oturmaktadır. Ben annemle yaşıyorum ancak ablam doğum yaptığı için annem onun yanına gitti. Akrabalarım evimin anahtarını yaptırmışlar, benim rızam dışında evime giriyorlardı. Benim telefonuma yükledikleri program ile nerede olduğumu, ne yaptığımı öğrenmişler. Babam dahil hepsinin üst katta olduğunu öğrendim. Akrabalarım ile aramda bir husumet olduğu için kendileri bana iftira atmaktadır. Bu olayı da kesinlikle kendilerinin yaptıklarını ve benim üzerime attıklarını düşünüyorum. Bu binada daha fazla kalamayacağım için çantamı alıp çıktım. Bina girişinde beklediğim esnada nereye gideyim diye düşünürken patlama sesi geldi. Ben korktuğum için oradan uzaklaştım. Öğrendiğim kadarıyla doğalgaz borusunu kesip ateşe vermişler. Ailem ve akrabalarım hep birlikte hareket etmişler. Ben kesinlikle doğalgaz borusunu kesip ateşe vermedim" dediği öğrenildi.

(Melike İnal/İHA)