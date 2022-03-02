Son dakika haberi... Bağcılar'da doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olan sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bağcılar'da doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olan sanık hakim karşısına çıktı

02.03.2022 11:48

Son dakika haberleri: - Bağcılar'da doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olan sanık hakim karşısına çıktı Suçlamaları önce reddeden sanık sonra "Evi ben patlattım, doğrudur" dedi Dosya görevsizlikle Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi Bağcılar'da bir apartman dairesinde doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden...

- Bağcılar'da doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olan sanık hakim karşısına çıktı

Suçlamaları önce reddeden sanık sonra "Evi ben patlattım, doğrudur" dedi

Dosya görevsizlikle Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

İSTANBUL - Bağcılar'da bir apartman dairesinde doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olan Murat Çakıcı, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında önce suçlamaları reddeden sanık Çakıcı, daha sonra "Ben evi patlattım doğrudur" dedi. Mahkeme, dava dosyasını görevsizlikle Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Bağcılar Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan binada 14 Kasım 2021'de Murat Çakıcı yaşadığı dairenin doğalgaz borusunu keserek olay yerinden ayrılmıştı. Bir süre sonra doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluşmuştu.

Soruşturma kapsamında hakkında dava açıklan Çakıcı, Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık Murat Çakıcı ile annesi ve babası hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"Bunu yapsa yapsa oğlum Murat yapar"

Duruşmada Murat Çakıcı'nın babası müşteki Cengiz Çakıcı, "Patlamadan sonra eve gittiğinde kapı ve camlarda bant izi olduğunu gördüm. Doğalgaz borusunun da kesik olduğunu gördüm. Özellikle patlama yapılması için uğraşılmış olduğunu bunlardan anladım. Bunu yapsa yapsa oğlum Murat yapar. Başka hasmımız yoktur" dedi. Sanık Çakıcı'nın annesi ise ifadesinde oğluyla arasının iyi olmadığını ve kendisini uyuşturucu parası vermesi için zorladığını beyan etti.

Önce suçlamaları reddetti ardından "Ben evi patlattım doğrudur" dedi

Savunması sorulan tutuklu sanık Murat Çakıcı ise "Suçlamaları kabul etmiyorum. Aile bireylerimle aram iyi olmadığı için bana iftira ediyorlar. Amcamın adamı olarak bildiğim iş ortağı Çeçenistanlı Selim isimli şahıs yapmış olabilir. Bütün binada fuhuş yapıldığını düşünüyorum. Hepsi bu şebekenin içindedir. Ben bunlara karşı çıktığım için bana iftira ediliyor" dedi. Sanık Çakıcı daha sonra ise itiraf etmek istiyorum diyerek "Ben evi patlattım doğrudur. Düzenek yoktur. Ben aileme ve komşulara kızdığım için böyle yaptım. Onlara ders vermek için yaptım. Ayrıca binada kimse yoktu. Dışarı baktım, sakindi. Bu sebeple patlamayı yaptım. Kimseye zarar vermek istemedim. Amacım sadece daireyi yakmaktı. Ben fuhuşla ilgili çok şikayette bulundum. Ancak hiçbir işlem yapılmadı. Amcamın yanındaki Çeçenistanlı şahıs beni ölümle tehdit etti bu yüzden yaptım" dedi.

Dosya görevsizlik ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Mahkeme sanığın 'yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldığını ancak suçun 'olası kastla adam öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtti. Asliye Ceza Mahkemesi bu nedenle dosyanın görevsizlik ile Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Son dakika haberi... Bağcılar'da doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olan sanık hakim karşısına çıktı
Son dakika haberi... Bağcılar'da doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olan sanık hakim karşısına çıktı
Son dakika haberi... Bağcılar'da doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olan sanık hakim karşısına çıktı

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Bağcılar'da doğal gazı açıp evi patlatan sanık: Aileme ve komşulara kızdığım için yaptım Bağcılar'da doğal gazı açıp evi patlatan sanık: Aileme ve komşulara kızdığım için yaptım Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 27 yükseldi

Asliye Ceza Mahkemesi, Murat Çakıcı, Bağcılar, Doğalgaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bağcılar'da doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olan sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bağcılar'da doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olan sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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