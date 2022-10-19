Bağcılar'da drift yapan sürücülere 20 bin 231 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bağcılar'da drift yapan sürücülere 20 bin 231 lira ceza kesildi

19.10.2022 11:12

İstanbul Bağcılar'da, yolu trafiğe kapatarak drift yapan sürücülere 20 bin 231 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Bağcılar'da, yolu trafiğe kapatarak drift yapan sürücülere 20 bin 231 lira para cezası uygulandı.

Sosyal medya üzerinden 16 Ekim'de paylaşılan görüntülerde, Bağcılar Halkalı Caddesi üzerinde bazı sürücülerin konvoy yapıp yolu trafiğe kapattıkları, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdikleri ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüklerinin yer alması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgileri üzerinden 13 sürücünün kimliğini tespit etti. 18 Ekim'de sivil trafik ekiplerince yakalanan sürücüler, emniyete götürüldü.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplamda 20 bin 231 lira para cezası kesilirken, 1 kişinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca olayda kullanılan bir motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yakalanan sürücülerden B.T. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adlı işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da drift yapan sürücülere 20 bin 231 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da drift yapan sürücülere 20 bin 231 lira ceza kesildi - Son Dakika
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