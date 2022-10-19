Kaynak: AA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da drift yapan sürücülere 20 bin 231 lira ceza kesildi - Son Dakika

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