BAĞCILAR'DA DÜĞÜNDE YAKTIĞI MEŞALE ELİNDE PATLADI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA DÜĞÜNDE YAKTIĞI MEŞALE ELİNDE PATLADI

17.08.2022 10:15
BAĞCILAR'DA DÜĞÜNDE YAKTIĞI MEŞALE ELİNDE PATLADI

BAĞCILAR'da düğünde halay çekilirken, bir davetlinin yaktığı meşale elinde patladı.

BAĞCILAR'da düğünde halay çekilirken, bir davetlinin yaktığı meşale elinde patladı. Çevreye saçılan kıvılcımlar davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu.

Yıldıztepe Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü sokak arasında yapılan düğünde halay çekilirken, bir davetli meşale yaktı. Meşalenin patlaması nedeniyle çevreye saçılan kıvılcımlar, davetlinin kollarında ve kulağında, zurnacının da sırtında yanıklar oluşmasına neden oldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA DÜĞÜNDE YAKTIĞI MEŞALE ELİNDE PATLADI - Son Dakika

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