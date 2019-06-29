Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da dükkan yangını
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Bağcılar'da dükkan yangını

1 saat önce

Bağcılar'da hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye satılan dükkanda çıkan yangın söndürüldü.

Bağcılar'da hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye satılan dükkanda çıkan yangın söndürüldü.
15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın ilk 2 katında bulunan bir dükkanda yangın çıktı.
Dükkanın sahibi Ramazan Özdemir, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Kocasinan ve Sefaköy itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu söndürülen yangında büyük çapta hasar oluştu.
Özdemir, yangının elektrik kontağından çıktığını ve müşterisinin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekiplerini çağırdığını belirterek, "500 bin liraya yakın kaybım var." dedi.
Bağcılar'da dükkan yangını
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:08 Kaynak: AA
İstiklal Caddesi, İtfaiye, Bağcılar, Güncel
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