Bağcılar'da annesini öldürüp kaldıkları evi yakan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar'da annesini öldürüp kaldıkları evi yakan şüpheli tutuklandı

26.09.2022 15:28
Bağcılar'da annesini öldürüp kaldıkları evi yakan şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da dün beraber yaşadığı annesini öldürüp kaldıkları evi ateşe veren zanlı, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Bağcılar'da dün beraber yaşadığı annesini öldürüp kaldıkları evi ateşe veren zanlı, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında tartıştığı annesi H.S'yi (58) bıçakla öldüren, kaldıkları evi ateşe veren 26 yaşındaki A.S, işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na götürüldü.

Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı, tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli A.S, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Otopsi işlemleri tamamlandı

Oğlu tarafından öldürülen H.S'nin Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

H.S'nin naaşı, eşi ve yakınları tarafından teslim alınarak cenaze nakil aracıyla Bağcılar İmam Ali Camisi'ndeki gasilhaneye götürüldü.

Kadının cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan atan cani tutuklandı Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan atan cani tutuklandı Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin o anlarını kayda alıp ve paylaşan 3 kişi gözaltına alındı Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin o anlarını kayda alıp ve paylaşan 3 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da annesini öldürüp kaldıkları evi yakan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:13:04. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da annesini öldürüp kaldıkları evi yakan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement