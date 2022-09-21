Motosikletteki çuvalda yapılan incelemede 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler U.T.C. ile E.I'nın üst aramasında da 1255 lira ve 2 cep telefonu bulundu.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da polisten kaçan şüphelilerin motosikletinde 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.