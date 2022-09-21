İstanbul'da polisten kaçan şüphelilerin motosikletinde 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da polisten kaçan şüphelilerin motosikletinde 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi

21.09.2022 10:09

Bağcılar'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıların kullandığı motosiklette 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi.

Bağcılar'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıların kullandığı motosiklette 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi Birlik Caddesi'nde sokaklarda uyuşturucu satanların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, şüpheli görülen plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak motosikletle kaçan 2 kişi, Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde yakalandı.

Motosikletteki çuvalda yapılan incelemede 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler U.T.C. ile E.I'nın üst aramasında da 1255 lira ve 2 cep telefonu bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da polisten kaçan şüphelilerin motosikletinde 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da polisten kaçan şüphelilerin motosikletinde 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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