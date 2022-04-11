BAĞCILAR'DA DÜŞEN PENCEREDEN KIL PAYI KURTULDU - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA DÜŞEN PENCEREDEN KIL PAYI KURTULDU

11.04.2022 10:35

BAĞCILAR'DA DÜŞEN PENCEREDEN KIL PAYI KURTULDUÖzgür EREN- Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da binanın penceresi çerçevesiyle kaldırıma düştü.

BAĞCILAR'DA DÜŞEN PENCEREDEN KIL PAYI KURTULDU

Özgür EREN- Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da binanın penceresi çerçevesiyle kaldırıma düştü. Oradan geçen bir kişi, önüne düşen pencereden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde 5 Nisan Salı günü 4 katlı binanın pencerelerinden biri çerçevesiyle yayaların olduğu kaldırıma düştü. Kaldırımda yürüyen bir kişi, önüne düşen pencereden saniyelerle kurtuldu. Şans eseri kafasını sıyırıp ayaklarının hemen yanına pencere düşen kişi, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ardından kıyafetlerine gelen tozları temizleyerek, yoluna devam etti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ"

Pencerenin düştüğü binada güzellik merkezi işleten Gülizar Uluışık, pencerenin yüksek bir sesle düştüğünü belirterek, "İftardan sonraydı, müşterilerimiz vardı. Bir üst katımızdan çok fena bir ses geldi. Ben sandım ki, bizim camlarımız aşağıya indi. Camdan aşağı baktığımızda üst katın penceresinin aşağıya düştüğünü tam o sırada da bir beyefendinin geçtiğini gördük. Kıl payı kurtuldu, verilmiş sadakası varmış. Çok kötü bir olaydı. Ben o gün arabamı oraya park edecektim, sonra bir şey oldu vazgeçtim. Biraz ileriye park ettim" dedi.

BAĞCILAR'DA DÜŞEN PENCEREDEN KIL PAYI KURTULDU
BAĞCILAR'DA DÜŞEN PENCEREDEN KIL PAYI KURTULDU
BAĞCILAR'DA DÜŞEN PENCEREDEN KIL PAYI KURTULDU

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Kaynak: DHA

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