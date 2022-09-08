İRAN'DAN İSTANBUL'A UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'da düzenlenen operasyonda İran'dan İstanbul'a uyuşturucu getirip sattıkları belirtilen 2 İranlı şüpheli yakalandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 İranlının İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştireceği yönünde ihbar aldı. Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin Bağcılar'da kaldığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 27 kilogram skunk, 17 kilo metamfetamin ve 15 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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