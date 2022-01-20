Üye Girişi
Bağcılar'da "E-Spor Merkezi"nin temeli atıldı - Son Dakika

Bağcılar'da "E-Spor Merkezi"nin temeli atıldı

20.01.2022 17:12
Bağcılar'da "E-Spor Merkezi"nin temeli atıldı

Dijital Çağın sporu olarak tanımlanan E-spor alanında oyuncuların yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Bağcılar Belediyesi E-Spor Merkezinin temeli törenle atıldı.

Dijital Çağın sporu olarak tanımlanan E-spor alanında oyuncuların yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Bağcılar Belediyesi E- Spor Merkezinin temeli törenle atıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye hızlı büyüyen spor dalı olarak gösterilen E-Sporu hayata geçiriyor. Bu kapsamda Yavuz Selim Mahallesi'nde yapılacak olan E-Spor Merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılarlı gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek "Hem yerel yönetimin hem devletin gençler adına ciddi yatırım yapıldığı bir ilçe. Gençlerimizi burada bilgisayar oyunlarıyla birlikte yazılım ve sanal dünyayla ilgili daha fazla alt yapı oluşturmasını gönülden temenni ediyorum." dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise merkezin çok farklı bir yer olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçinde gerek salonları gerek sosyal imkanları ve müsabakaların yapılacağı alanlarıyla Türkiye'de en modern tesislerden bir tanesini burada inşa ediyoruz. Yarınımız olan gençlerimize hayırlı olsun."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise, "Sosyal belediyecilikte Bağcılar, bayrağı layıkıyla taşıyan bir ilçemiz. Gençlerimizin gönlünü fethedecek bir projeye bir adım atmış oluyoruz. İnanıyorum ki burası İstanbul'un en büyük E-Spor Merkezi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan gençler, protokol üyeleri ile birlikte E-Spor Merkezinin temeline ilk harcı attı.

Törene, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, meclis üyeleri ile muhtarlar da katıldı.

E-Spor Merkezi

Bu yıl içinde bitirilmesi beklenen iki katlı E-Spor Merkezi'nde 162 kişilik yarışma salonu, takım ve koç odaları, canlı yayın odası, oyun tanıtım ve oyun satış alanı, etkinlik alanı, fuaye alanı, kafeterya, idari ve teknik birimler bulunuyor. Modern bir şekilde tasarlanan binada profesyonel e-spor oyuncularının eğitimi ve ulusal ve uluslararası turnuvalar yapılabilecek.

İçinde sosyal donatıların da bulunduğu ve bu yıl içinde bitirilmesi beklenen modern tesisin temel atma programına gençler büyük ilgi gösterdi.

YORUMLAR
500

Hisarcık, Bağcılar, oyunlar, Espor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 'E-Spor Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika


Hemşire Ömür Erez'i öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada Hemşire Ömür Erez'i öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada         
17:15
83 gündür aranan kadın hakkında canlı yayında kan donduran itiraf! 83 gündür aranan kadın hakkında canlı yayında kan donduran itiraf!         
17:12
Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif         
17:03
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız         
13:28
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
17:08 Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor
17:03 Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif
16:52 Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek
16:49 Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı
16:35 Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i trans birey oldu
16:35 Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek
16:28 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz
16:12 Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor
16:12 "Konya'dan belalım geldi..." Bunlar, aile sağlığı merkezinde katledilen hemşirenin son sözleri!
15:58 Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 17:19:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da "E-Spor Merkezi"nin temeli atıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement