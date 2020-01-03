Bağcılar'da ebeveynlere "Evde Bilim Eğitimi" veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da ebeveynlere 'Evde Bilim Eğitimi' veriliyor - Son Dakika

Bağcılar'da ebeveynlere "Evde Bilim Eğitimi" veriliyor

6 saat önce

Çocuklar için kurulan Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi'nde ebeveynler için "Evde Bilim Eğitimi" düzenleniyor.

Bağcılar'da ebeveynlere

Çocuklar için kurulan Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi'nde ebeveynler için "Evde Bilim Eğitimi" düzenleniyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle belediye tarafından hizmete sunulan merkezde, öğrencilerin yanı sıra ebeveynlere de eğitim veriliyor.

"Evde Bilim Eğitimi" adı altında ayda bir gün veliler için hazırlanan bilim merkezinde eğitmenler, anne babalara evlerinde kolayca bulabilecekleri soda, yumurta, balon, sıvı yağ, süt, karbonat ve mum gibi malzemelerle ilgi çekici deneyler yapmayı öğretiyor.

Burada eğitim alan anne babalar evlerinde deneyleri tekrarlayarak çocuklarına bilimsel çalışmalar yaptırma ve onlarla kaliteli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, evde çocuklarıyla güzel vakit geçirmek ve onlara bilimi sevdirmek isteyen anne-babaları Evde Bilim Eğitimi'ne beklediklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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