Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Elektrik Panosu Patladı (2) - İstanbul

Bağcılar'da Elektrik Panosu Patladı (2) - İstanbul

28 dakika önce

Bağcılar'da elektrik panosu patlayan 5 katlı binada yaşayan 15'i çocuk 21 kişi, dumandan zehirlendi.

Bağcılar'da Elektrik Panosu Patladı (2) - İstanbul, System.String[]
Bağcılar'da elektrik panosu patlayan 5 katlı binada yaşayan 15'i çocuk 21 kişi, dumandan zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından kısa sürede tüm binayı duman sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, bina sakinleri tahliye edilirken, 15'i çocuk 21 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan zehirlenen bina sakinleri, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Orhangazi, Fatih Mahallesi, Bağcılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağcılar'da Elektrik Panosu Patladı - İstanbul Bağcılar'da Bir Binanın Elektrik Panosu Patladı, 21 Kişi Hastanelik Oldu

Bakan Albayrak'tan Artan Meyve ve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 23:12:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Elektrik Panosu Patladı (2) - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]