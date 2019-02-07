Bağcılar'da Elektrik Panosu Patladı (2) - İstanbul
28 dakika önce
Bağcılar'da elektrik panosu patlayan 5 katlı binada yaşayan 15'i çocuk 21 kişi, dumandan zehirlendi.
Bağcılar
'da elektrik panosu patlayan 5 katlı binada yaşayan 15'i çocuk 21 kişi, dumandan zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Orhangazi
Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Patlamanın ardından kısa sürede tüm binayı duman sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, bina sakinleri tahliye edilirken, 15'i çocuk 21 kişi dumandan etkilendi.
Dumandan zehirlenen bina sakinleri, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:44 Kaynak: AA
Bağcılar'da Elektrik Panosu Patladı - İstanbul
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