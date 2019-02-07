Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi
43 dakika önce
Bağcılar'da bir binanın elektrik panosu patladı, yoğun duman nedeniyle 15'i çocuk 21 kişi zehirlendi.
Bağcılar
'da bir binanın elektrik panosu patladı, yoğun duman nedeniyle 15'i çocuk 21 kişi zehirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:30
Bağcılar'da Bir Binanın Elektrik Panosu Patladı, 21 Kişi Hastanelik Oldu
Bağcılar'da Elektrik Panosu Patladı - İstanbul
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