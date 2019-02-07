Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi

Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi

43 dakika önce

Bağcılar'da bir binanın elektrik panosu patladı, yoğun duman nedeniyle 15'i çocuk 21 kişi zehirlendi.

Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi, System.String[]
Bağcılar'da bir binanın elektrik panosu patladı, yoğun duman nedeniyle 15'i çocuk 21 kişi zehirlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:30 

Bağcılar, Ekonomi
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