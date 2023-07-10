Bağcılar'da Elektrik Tellerine Asılı Ayakkabılar Merak Konusu - Son Dakika
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Bağcılar'da Elektrik Tellerine Asılı Ayakkabılar Merak Konusu

10.07.2023 11:02

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde elektrik tellerine asılı halde duran çok sayıda ayakkabı, mahalle sakinleri tarafından merak konusu oldu. Ayakkabıların kim tarafından ve ne amaçla asıldığı bilinmezken, bir kısmı belediye ekipleri tarafından toplandı. Bazı mahalle sakinleri ayakkabıların kuşlar için yuva yapıldığını düşünürken, diğerleri ise nedenini merak ediyor.

BAĞCILAR'da elektrik tellerine asılı haldeki çok sayıda ayakkabı merak konusu oldu. Mahalle sakinleri, ayakkabıları kimin ne amaçla elektrik tellerine astığını merak ediyor. < Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde elektrik tellerine asılı ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu. Kim tarafından nasıl ve ne amaçla asıldığı bilinmeyen ayakkabıların bir kısmı belediye ekipleri tarafından toplandı.Tellere asılı halde duran ayakkabıların bir kısmı ise duruyor. Çocuk yaptı desem nereye çıkıp yapacak? Çok şaşkınım." dedi. Mahallede oturan gençlerden biri, ayakkabı sayısının önceden daha fazla olduğunu ifade ederek, belediye tarafından toplandığını söyledi. Bir başka genç ise, "Kuşlar rahat etsin diye yuva yapmışlar oraya. Bence kuşlar için" diye konuştu. Mahalle sakinleri ayakkabıların neden elektrik tellerine asıldığını merak ediyor.<

Kaynak: DHA
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Son Dakika Yaşam Bağcılar'da Elektrik Tellerine Asılı Ayakkabılar Merak Konusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da Elektrik Tellerine Asılı Ayakkabılar Merak Konusu - Son Dakika
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