Bağcılar'da engelli bireyler için deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında engellilerin deprem esnasında bilinçli davranmaları ve kendilerini koruyabilmeleri amacıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki tatbikat öncesinde, engelli kursiyerlere depreme yakalanmaları durumunda yapmaları gerekenler anlatıldı.

Toplantının ardından eğitim gördükleri sınıflara geçen kursiyerler, alarm çalması üzerine masaların altlarına girerek kendilerini korumaya aldı.

Daha sonra ikinci alarmın çalmasıyla çıkış kapısına giden kursiyerler, eğitmenlerinin yönlendirmeleriyle binadan çıkarak parktaki toplanma alanına ulaştı. İkinci katta mahsur kalan tekerlekli sandalyeli bir kursiyer ise görevliler tarafından kurtarıldı.

Bu arada, AFAD Florya Eğitim Tesisleri'nde de program düzenlendi. AFAD ekiplerince deprem eğitimi verilen kursiyerler, ev ortamı hazırlanarak oluşturulan simülatörde deprem anını yaşadı.