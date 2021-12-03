Bağcılar'da engelli bireyler, tiyatro oyununu izlemek için bir araya geldi - Son Dakika

Bağcılar'daki engelli bireyler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda sergilenen "Sağlığım TE-MA-M" adlı tiyatro oyununu seyretti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Bağcılar'da farklı etkinliklerle kutluyor. Panel, defile ve spor turnuvalarının ardından bugün de tiyatro gösterisi düzenlendi.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleştirilen "Sağlığım TE-MA-M" isimli tiyatro oyunun galasında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Engelsiz bir dünya" dileğinde bulunarak, "İnşallah kimsenin kimseye engelli demediği tüm engellerin aşıldığı bir dünya herkese nasip olur. Engelleri biz kaldırmış olsaydık onlara engelli demezdik." ifadelerini kullandı.

Eski AK Parti Milletvekili Lokman Ayva, Çağırıcı'nın engellilerle ilgili yapılan çalışmaların liderliğini yaptığını, engellilerin sanatçı, yazar, sporcu olabilecekleri fikrinin Bağcılar Belediyesi tarafından ortaya konduğunu ve hayata geçirildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından tanıtımı yapılan "Sağlığım TE-MA-M" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Kovid-19 salgını ile ulusal mücadeleye destek vermeyi amaçlayan oyunda temizlik, maske ve mesafenin önemi anlatılıyor. Funda Cansever'in refakatindeki Senem Sönmezarslan'ın yazdığı tiyatro oyununda, engelli ve engelsiz oyuncular rol alıyor. Böylece çocukların, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu daha iyi kavramları amaçlanıyor.

Programda, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.