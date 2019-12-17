Bağcılar'da engelliler bir yılda 1,5 ton mantar hasat etmeyi hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da engelliler bir yılda 1,5 ton mantar hasat etmeyi hedefliyor - Son Dakika

Bağcılar'da engelliler bir yılda 1,5 ton mantar hasat etmeyi hedefliyor

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki üretim atölyesinde görev alan engelliler, bir yılda 1,5 ton mantar hasat etmeyi hedefliyor.

Bağcılar'da engelliler bir yılda 1,5 ton mantar hasat etmeyi hedefliyor, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki üretim atölyesinde görev alan engelliler, bir yılda 1,5 ton mantar hasat etmeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engellilerin istihdamına yönelik kurulan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki 45 metrekarelik atölyedeki üretim faaliyetlerine down sendromlu, hafif zihinsel ve ortopedik engelli 38 kişi katılıyor.

Engelli gençler, mantar üretim atölyesinde teorik bilgiyi pratiğe dökerek hem motive oluyor hem de bir meslek öğreniyor.

Eğitmen Derya Subaşı koordinesinde kursiyerler, kompost hazırlanmasından sulamaya, hasadından pazarlanmasına kadar üretimin her aşamasında görev alıyor. Engelliler, bir ayda 300 kilogram mantar hasat etti.

"Bir tonda yüzde 30 başarı sağladık"

Eğitmen Subaşı, engellilerde takım ruhunu oluşturduklarını ve bunun da başarıyı beraberinde getirdiğini belirtti.

Bir ayda bir ton komposttan 300 kilogram mantar elde ettiklerini aktaran Subaşı, bir tonda yüzde 30 başarı sağladıklarını anlattı.

Hedeflerinin bir yıl içinde 1,5 ton mantar hasat etmek olduğunu belirten Subaşı, "Engellilerimiz bu atölyeyi çok sahiplendi. Kursiyer gibi değil, buranın işçisi gibi çalışıyorlar. Artık profesyonel oldular. Aralarından en az 15'i bir firmada rahatlıkla çalışabilir." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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