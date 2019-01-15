Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Engelliler İçin Fotoğraf Eğitimi

Bağcılar'da Engelliler İçin Fotoğraf Eğitimi

1 saat önce

Bağcılar Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan "Gülümse çekiyorum" projesi kapsamında engellilere fotoğrafçılık dersi veriliyor.

Bağcılar'da Engelliler İçin Fotoğraf Eğitimi, System.String[]
Bağcılar Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan "Gülümse çekiyorum" projesi kapsamında engellilere fotoğrafçılık dersi veriliyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilen derslere katılan 7 engelli, temel fotoğrafçılık eğitimi alıyor.

Fotoğrafçılığa dair teknik konuların ve çekim esnasında yapılması gerekenlerin uygulamalı gösterildiği derslerde, engelliler fotoğraf makinesini inceleyerek, birbirlerinin ve öğretmenlerinin fotoğraflarını çekiyor.

İlerleyen günlerde stüdyo çekimi ve dış çekim uygulamalarına da katılacak olan engellilerin proje kapsamında çektikleri fotoğraflar sergi haline getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi ve Proje Koordinatörü Buse Şengül, 5 gönüllü öğrenci olarak projeyi Bağcılar Belediyesine sunduklarını belirtti.

Fotoğrafın birleştirici gücünü ve fotoğraf çekme hobisini herkesin yapabileceğini göstermeyi ve engellilerin fotoğraf aracılığıyla hayata bağlanmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Şengül, "Gönüllü arkadaşlarımızın engelli bireylerle vakit geçirerek farklı bir deneyim kazanmalarını istiyoruz. Kursumuza katılan engellilerin istekli olmaları bizi de mutlu etti." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:00 Kaynak: AA

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