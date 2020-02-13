Bağcılar'da epilepsi hastası çocuk 3. kattan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da epilepsi hastası çocuk 3. kattan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika

Bağcılar'da epilepsi hastası çocuk 3. kattan düşerek ağır yaralandı

6 saat önce

BAĞCILAR'da epilepsi hastası olduğu öğrenilen 8 yaşındaki çocuk, 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü.

Bağcılar'da epilepsi hastası çocuk 3. kattan düşerek ağır yaralandı, System.String[]
BAĞCILAR'da epilepsi hastası olduğu öğrenilen 8 yaşındaki çocuk, 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çocuğun düşme anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi 913 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, epilepsi hastası henüz ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki çocuk, evinin balkonundan düştü. Olayı gören vatandaşlar, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sokağa gelen ekipler, ağır yaralanan çocuğu ambulansa alarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, çocuğun düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Polis, olay hakkında çalışma başlattı.

ÇOCUĞUN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Çocuğun 3'üncü kattaki balkondan düşme anı sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çocuğun hızla yere düştüğü görülüyor.


- İstanbul
Sancaktepe, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
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