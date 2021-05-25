Bağcılar'da eski eşinin sevgilisini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

BAĞCILAR'da 8 ay önce eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen market çalışanı İkram Özer'i (31) kurşun yağmuruna tutarak öldüren Özcan Daşdemir'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Daşdemir olay günü maktul Özer ile tartıştıklarını anlatarak, "Beni tutarak, küfür etti. Yere ateş ettim. Yere düştüğünde ayağından yaralandığını gördüm. Olay yerinden ayrıldım ve evime yakın karakola gittim. Silahı 5 - 6 ay önce 2 bin liraya internet sitesinden satın aldım" dedi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Daşdemir ile avukatı katıldı. Sanık Daşdemir, eski eşi Emine Kaplan ile 2 sene önce boşandığını, 3 çocuğunun velayetinin kendisinde olduğunu belirterek olay tarihinden 10 gün önce sosyal hizmetlerde görevli kişilerin evine geldiğini ve çocuklara bakılmadığı için alacaklarını söylediğini anlattı. Gelen görevlilerin çocuklarının annelerini sorması üzerine, kendisinin de eski eşine ulaşmak için süre istediğini aktaran sanık Daşdemir, "Sosyal hizmetlere çocuklarıma bakılmadığıyla ilgili şikayette bulunulmuş. Bu sebeple gelmişler. Sosyal hizmetlerdeki görevliler 'Çocukların biyolojik anneleriyle görüşmemiz gerek' dediler. Çocuklarımla ben ve yeni eşim ilgileniyorduk. Eski eşimin yerini öğrenmek için bir arkadaşını aradım. Bana eski eşimin yerini sadece İkram Özer'in bildiğini, eski eşimin bu kişiyle nişanladığını ve ev tuttuklarını söyledi. Ben de eski eşimin arkadaşına İkram'ın yerini sordum. Bana Güneşli'de markette çalıştığını söyledi. Olay günü İkram'ı bulmak için çalıştığı markete gittim. İkram'ı sordum, bana başka bir markette çalışmaya başladığını söylediler. Ben de o markete gittim. Eski eşim bana İkram'ın fotoğrafını telefonda göstererek, 'Evleneceğim adam bu' demişti. İkram'ı bu şekilde tanıyorum" dedi.

"POLİS ÇAĞIRIN' DİYEREK, BELİMDEKİ SİLAHI ÇIKARTTIM VE BİR EL YERE ATEŞ ETTİM"

Daşdemir savunmasına şöyle devam etti: "Markete gittiğimde İkram kasadaydı, müşteriyle ilgileniyordu. Müşteri gittikten sonra İkram'ı yanıma çağırdım. İkram'a Emine Kaplan'ın eski eşim olduğunu, onunla görüşmem gerektiğini ve sosyal hizmetlerden görevlilerin çocukları alacağını söyledim. Bana 'Bana ne senin çocuklarından, defol git' dedi. Ben de İkram'a yeniden çocuklarımı alacaklarını ve yardım etmesini istedim. İkram elini cebine attı, maket bıçağı çıkardı. Bana 'Bu kadınla 1,5 senedir beraberim, yeni mi aklına düştü?' diyerek, elindeki bıçakla oynamaya başladı. Bunun üzerine 'Polis çağırın' diyerek, belimdeki silahı çıkarttım ve bir el yere ateş ettim. İkram'a 'Akşam görüşelim' dedim. Gideceğim esnada beni tutarak, küfür etti. Tekrar yere ateş ettim. Yere düştüğünde ayağından yaralandığını gördüm. Olay yerinden ayrıldım ve evime yakın karakola gittim. Diğer müşteki Resul Kavak'ı tanımam, nasıl yaralandığını hiç görmedim. Silahı 5 - 6 ay önce 2 bin liraya internet sitesinden satın aldım. Daha önce bir hırsızlık olayı olmuştu, kendimi korumak için bu silahı almıştım. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum."

SANIĞIN ESKİ EŞİ TANIK OLARAK DİNLENECEK

Cumhuriyet savcısı, sanık Özcan Daşdemir'in eski eşi Emine Kaplan'ın duruşmada tanık olarak dinlenilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Emine Kaplan hakkında zorla getirilme kararı verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianamede olayın nasıl gerçekleştiği anlatıldı. Olay yerini gösteren kamera kayıtları incelendiğinde şüpheli Özcan Daşdemir'in 5 Ekim 2020 tarihinde saat 15: 10 sıralarında Bağcılar'da Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan markete girdiği, daha sonra maktul ile birlikte dışarı çıktıkları anlatıldı. Saat 15: 15 sıralarında şüphelinin, maktule silahla ateş ettiği ayrıca olası kastla hareket ederek olay yerinde bulunan Resul Kavak'ın da yaralanmasına sebep olduğu daha sonra olay yerinden kaçtığı iddianamede belirtildi. İddianamede tanıkların olayı gerçekleştiren şüpheliyi kesin ve net olarak teşhis ettikleri belirtilerek, Daşdemir'in daha sonra karakola gidip teslim olduğu kaydedildi. Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 2 adet mermi giriş yarası olduğu, ilk kurşun yarasının tek başına öldürücü nitelikte olduğu, Resul Kavak'ın da basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve hayati tehlikeye neden olmayacak nitelikte yaralandığı kaydedildi. Şüphelinin ifadesinde her ne kadar maktulün kendisine cebinden çıkardığı maket bıçağı ile saldırdığını ve kendisini savunmak amacıyla maktullün ayaklarına doğru ateş ettiğini beyan etmiş ise de şüphelinin olay yerine daha önceden planladığı şeklide tabanca ile gittiği anlatıldı. Maktulün, şüphelinin eski eşi olan Emine Kaplan ile ilişkisi olduğunu düşünmesi nedeniyle şüpheli tarafından uzunca bir süredir telefonla aranarak öldürmekle tehdit edilmesinin de belirtildiği iddianamede, şüphelinin olaydan 4-5 ay önce suçta kullanılan tabancanın satın alınmasını göz önünde alındığında eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini kaydedildi. İddianamede, şüphelinin "Olası kastla kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 2 yıl 3 aya, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması isteniyor.