BAĞCILAR'DA ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS

24.03.2022 14:51
BAĞCILAR'DA ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS

BAĞCILAR'da 2 yıl önce eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen market çalışanı İkram Özer'i (31) öldüren, bir kişiyi de yaralayan Özcan Daşdemir, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilirken, "kasten yaralama" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BAĞCILAR'da 2 yıl önce eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen market çalışanı İkram Özer'i (31) öldüren, bir kişiyi de yaralayan Özcan Daşdemir, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilirken, "kasten yaralama" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Daşdemir Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı ve İkram Özer'in kardeşi hazır bulundu. Bir önceki duruşma esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Özcan Daşdemir hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi ile "olası kast ile kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan Özcan Daşdemir, "Bir diyeceğim yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.Kararını açıklayan mahkeme heyeti oy çokluğuyla "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına karar verdi. Üye hakimlerden biri ise suçun tasarlanarak işlendiğini belirterek karara şerh koydu. Özcan Daşdemir'in Resul Kavak'a yönelik eyleminden dolayı "kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS - Son Dakika


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