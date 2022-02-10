Son dakika haberleri... Bağcılar'da eski eşinin sevgilisini öldüren sanık hakkında müebbet hapis istendi - Son Dakika

BAĞCILAR'da 2 yıl önce önce eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen market çalışanı İkram Özer'i (31) öldüren, bir kişiyi de yaralayan Özcan Daşdemir hakkında istenen ceza belli oldu. Özcan Daşdemir hakkında "kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından müebbet hapis ile 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Daşdemir Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme başkanı, sanık avukatının mazeret bildirdiği için duruşmaya katılmadığını belirtti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Özcan Daşdemir hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi ile "olası kast ile kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.Mahkeme, sanık ve avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianamede olayın nasıl gerçekleştiği anlatıldı. Olay yerini gösteren kamera kayıtları incelendiğinde şüpheli Özcan Daşdemir'in 5 Ekim 2020 tarihinde saat 15.10 sıralarında Bağcılar'da Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan markete girdiği, daha sonra maktul ile birlikte dışarı çıktıkları anlatıldı. Saat 15.15 sıralarında şüphelinin, maktule silahla ateş ettiği ayrıca olası kastla hareket ederek olay yerinde bulunan Resul Kavak'ın da yaralanmasına sebep olduğu daha sonra olay yerinden kaçtığı iddianamede belirtildi. İddianamede tanıkların olayı gerçekleştiren şüpheliyi kesin ve net olarak teşhis ettikleri belirtilerek, Daşdemir'in daha sonra karakola gidip teslim olduğu kaydedildi. Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 2 adet mermi giriş yarası olduğu, ilk kurşun yarasının tek başına öldürücü nitelikte olduğu, Resul Kavak'ın da basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve hayati tehlikeye neden olmayacak nitelikte yaralandığı kaydedildi. Şüphelinin ifadesinde her ne kadar maktulün kendisine cebinden çıkardığı maket bıçağı ile saldırdığını ve kendisini savunmak amacıyla maktulün ayaklarına doğru ateş ettiğini beyan etmiş ise de şüphelinin olay yerine daha önceden planladığı şeklide tabanca ile gittiği anlatıldı. Maktulün, şüphelinin eski eşi olan Emine Kaplan ile ilişkisi olduğunu düşünmesi nedeniyle şüpheli tarafından uzunca bir süredir telefonla aranarak öldürmekle tehdit edilmesinin de belirtildiği iddianamede, şüphelinin olaydan 4-5 ay önce suçta kullanılan tabancanın satın alınmasını göz önünde alındığında eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini kaydedildi. İddianamede, şüphelinin Olası kastla kasten yaralama suçundan 1 yıldan 2 yıl 3 aya, Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması isteniyor.