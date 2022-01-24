Üye Girişi
Bağcılar'da eski sevgili cinayeti: Tek tutuksuz sanık da ilk celsede tutuklandı - Son Dakika

Bağcılar'da eski sevgili cinayeti: Tek tutuksuz sanık da ilk celsede tutuklandı

24.01.2022 11:00
Bağcılar'da eski sevgili cinayeti: Tek tutuksuz sanık da ilk celsede tutuklandı

BAĞCILAR'da eski sevgilisiyle parka konuşmaya giden Ali Tulgaroğlu'nun (51) silahla ateş edilerek öldürülmesi ve Kadir Arslan'ın (37) da silahla yaralanmasına ilişkin sürdürülen davada 3'ü tutuklu 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

BAĞCILAR'da eski sevgilisiyle parka konuşmaya giden Ali Tulgaroğlu'nun (51) silahla ateş edilerek öldürülmesi ve Kadir Arslan'ın (37) da silahla yaralanmasına ilişkin sürdürülen davada 3'ü tutuklu 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Davanın tek tutuksuz sanığı olan Nurgül Aydın da tutuklandı. Mahkemede savunma yapan Nurgül Aydın, "Cemal, Ali ve Kadir'in ayaklarına sıktı, sonra da şuursuzca yukarı doğru ateş etti ve kaçtı. Bu durum şarjör boşalana kadar devam etti. Biz sigara içtikten sonra karakola gittik" dedi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Açan, Aziz Öztürk ve Özlem Demirel bulundukları cezaevinden getirildi. Duruşmada tutuksuz sanık Nurgül Aydın, müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Nurgül Aydın savunmasında olayın kavgadan sonra gerçekleştiğini ve asıl konunun iş yerinde başladığı belirterek, "Maktul Ali benim eski sevgilimdi. Ali bizim iş yerinde çalışan ve yeğeni olan Yeliz'in kocasını arayarak 'Karını oradaki kızlarla görüştürme' demiş. Yeliz de bana 'Ali Dayım kocamı aramış sizin hakkınızda iyi kızlar değil' demiş. Biz de eşimle tartıştık.  Sen Ali'yle konuş benim kocama böyle şeyler söylemesin dedi. Daha sonra biz iş yerinden çıktıktan sonra arkadaşlarımla parkta oturduk. Ali'ye bu meseleyi konuşmak için mesaj attım. 'Evliliklerine karışma' dedim. Ali bana küfür etti. Sonra Ali parka geleceğini söyledi. Ben parka Cemal'in girdiğini görmedim. Ben olayı kendimce büyütmemiştim. Kimseyi arama gereği duymadım. Sonra Özden arkadaşlarını çağırdı. Ali ve Kadir parka sarhoş geldiler.  Tartışmanın ardından Cemal, Ali ve Kadir'in ayaklarına sıktı, sonra da şuursuzca yukarı doğru ateş etti ve kaçtı. Bu durum şarjör boşalana kadar devam etti. Ben Ali'nin boynundan kan geldiğini gördüm sonra yere düştü. Hatta Ali yere düştüğünde bir kişi daha belirdi ona ambulans çağırmasını söyledim. Biz sigara içtikten sonra karakola gittik" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Sanık Özlem Demirel ise 7 aydır cezaevinde olduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.Ali Tulgaroğlu'nun ölümüne neden olan tutuklu sanık Cemal Açan ise "Korkutma amaçlı sıktım. Rastgele sıktım ama kimin vurulduğunu görmedim. Ben Ali'yi tanımam. Benden yardım istediler" diye konuştu. Diğer tutuklu sanık Aziz Öztürk de üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi.Duruşma savcısı mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak davanın tek tutuksuz olan sanığı Nurgül Aydın'ın da tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu olan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken tutuksuz sanık Nurgül Aydın'nda tutuklanmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAME Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Cemal Açan'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi ile "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheliler Nurgül Aydın ile diğer tutuklu şüpheliler Aziz Öztürk ve Özlem Demirel'in ise "Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 5 yıldan 9'ar yıla kadar hapisleri talep edildi.


YORUMLAR
500

Sigara, Aydın, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da eski sevgili cinayeti: Tek tutuksuz sanık da ilk celsede tutuklandı - Son Dakika


BOTAŞ, doğal gaz kesintisini 3 sektör için sonlandırdı BOTAŞ, doğal gaz kesintisini 3 sektör için sonlandırdı         
11:07
Hastaneden ilk açıklama geldi! İşte Fatma Girik'in ölüm nedeni! Hastaneden ilk açıklama geldi! İşte Fatma Girik'in ölüm nedeni!         
11:05
Yine kripto intiharı! 22 yaşındaki genç "babamın parasını kaybettim" diye not bırakarak yaşamına son verdi Yine kripto intiharı! 22 yaşındaki genç "babamın parasını kaybettim" diye not bırakarak yaşamına son verdi         
10:54
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45

Son Dakika Haberleri
11:05 Hastaneden ilk açıklama geldi! İşte Fatma Girik'in ölüm nedeni!
10:58 Yaşamını yitiren Fatma Girik'in cenazesiyle ilgili vasiyeti ortaya çıktı: Büyük bir tören istemiyorum
10:50 8 yıl arayla iki 24 Ocak! Biri diğerinin katillerinin peşindeydi, aynı gün öldürüldü!
10:48 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye en yakın isimdi! Mehmet Ali Çelebi görevinden istifa etti
10:41 Altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
10:39 Fatma Girik, veliahtı olarak kimi seçmişti?
10:31 Kuzeni fuhuş yapmasını istedi, kabul etmeyince zorla bir evde tutuldu
10:28 Bir döneme damga vuran Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak
10:25 Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara'nın cinayet görüntüleri ortaya çıktı!
10:11 Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 11:12:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da eski sevgili cinayeti: Tek tutuksuz sanık da ilk celsede tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement