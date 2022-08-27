BAĞCILAR'DA EVDEN ÇALDIĞI PANTOLUNUN CEPLERİNİ APARTMAN GİRİŞİNDE BOŞALTTI

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR'da bir apartman dairesine giren hırsız, evde bulduğu pantolonu binanın girişine kadar getirip, orada ceplerini boşalttı. Pantolonun ceplerini tamamen boşaltan şüpheli, apartmandan çıkarak uzaklaştı.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde 20 Ağustos Cumartesi saat 06.30 sıralarında bir apartman dairesine giren şüpheli, evde bulduğu pantolonu yanına alıp binanın girişine geldi. Apartmanın içinde pantolonun ceplerini boşaltan hırsız, bulduğu her şeyi aldı. Çaldıklarını kendi ceplerine dolduran şüpheli, pantolonu yere atıp, binadan çıktı. Bir kaç saniye sonra yeniden binaya giren hırsız, pantolonu yerden alıp, merdiven boşluğuna doğru gizledi. Bir kez daha dikkat çekmeyecek şekilde kapıdan çıkarak uzaklaştı. Ev sahibi pantolonunu apartmandan girişinde bulunca, güvenlik kamera kayıtlarını kontrol etti. Hırsızlık, binanın güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı.