Bağcılar'da evden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler, yaşlıların temel ihtiyaçlarından oluşan koli ile kapı kapı dolaşıyor. Ekipleri karşılarında gören vatandaşların mutluluğu ise gözlerinden okundu.



İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü yaşlılar için Bağcılar İlçe Kaymakamlığı'nca oluşturulan "Vefa İletişim Merkezi" ekipleri sokak sokak dolaştı. İhtiyacı olan yaşlılar, iletişim merkezini arayarak ihtiyaçlarını telefon etti. Ardından temel ihtiyaçlardan oluşan koliler evlere dağıtıldı. Ekipleri karşısında gören vatandaşların ise mutluluğu gözlerinden okundu.



Yardıma muhtaç 400 kişinin evi her ay baştan aşağı temizleniyor



Öte yandan Bağcılar Belediyesi ekipleri de bakıma muhtaç kişilerin evini temizleyip dezenfekte işlemi yapıyor. İlçede bulunan yardıma muhtaç 400 kişinin evi her ay baştan aşağı detaylı bir şekilde temizleniyor. Korona virüs tedbir çalışmaları kapsamında da evler dezenfekte edilerek steril bir ortam haline getiriliyor.



"Burada oturuyoruz üzerimize su akıyor, şemsiye ile tuvalete gidiyoruz"



Ekiplere yardım kolisi için çok teşekkür ettiğini söyleyen 90 yaşındaki Leman İnce, "Bağcılar Kaymakamlığı'na ve Bağcılar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Fakirlere baksınlar, zenginlere bakmasınlar. Burada oturuyoruz üzerimize su akıyor. Şemsiye ile tuvalete gidiyoruz. Komşum ile yiyip içiyorum. Anne kız gibiyiz. Ev alma komşu al derler. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.



"Beni sokağa attılar"



Ekipler tarafından evini dezenfekte edilen 80 yaşındaki Ayşe Ünal, "Belediye ekipleri olmasaydı benim halim ne olurdu. Beni sokağa attılar. Allah tuttuklarını altın etsin. Yürüyemiyorum. Düştüm kalçam kırıldı. Bir oğlum vardı öldü o öldükten sonra böyle oldum. Küçük oğlum kalp hastası bakamıyor" dedi. - İSTANBUL