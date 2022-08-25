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İhsan Demir, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISINA DÜŞEN YILDIRIM KORKU DOLA ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

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