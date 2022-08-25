BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISINA DÜŞEN YILDIRIM KORKU DOLA ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISINA DÜŞEN YILDIRIM KORKU DOLA ANLAR YAŞATTI

25.08.2022 15:36

BAĞCILAR'da evin çatısına yıldırım düştü.

BAĞCILAR'da evin çatısına yıldırım düştü. Yüksek sesten dolayı korkuya kapılan ev sahibi Ali İhsan Demir binanın yıkıldığını düşündüklerini söyledi

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında 5 katlı binanın çatısında bulunan şömineye yıldırım düştü. Yüksek ses sonrası korku içinde kalan bina sakinleri çatı katına baktığında yıldırım düştüğünü anladı. Son kat ve çatı katında yaşayan Demir ailesi, binanın yıkıldığını düşündüklerini ifade etti.

"CİDDİ MANADA KORKTUK"

Ev sahibi Ali İhsan Demir, "Yatakta uzanıyordum. Ciddi manada bir gök gürültüsü oldu. Bina çöktü dedim. Kızlarımdan birisi çatı katındaydı, bağırdı.  Onun sesiyle yukarı çıktık. Binada bulunan televizyonlar çalışmadı, elektrik sigortası atmış. Ciddi manada korktuk ama Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Sesi tarif edemem ciddi anlamda ben binanın bir tarafı çöktü sandım." dedi. Bina sakini Sefa Demir, "Ben yatıyordum o sırada büyük bir sesle uyandım. Bina çöktü dedim. Sesten korktum. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Bina çöktü, deprem oldu sandım." diye konuştu.

Görüntü dökümü: Binadan detaylar Yıldırım düştüğü yerden detaylarRöportaj

Genel görüntü ve detaylar


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Kaynak: DHA

İhsan Demir, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISINA DÜŞEN YILDIRIM KORKU DOLA ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

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