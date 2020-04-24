Bağcılar'da evler bayram yerine döndü - Son Dakika

Bağcılar'da evler bayram yerine döndü

İSTANBUL - Ulusal egemenliğin ilan edilişinin 100. Yılını korona virüs nedeniyle meydanlarda, okul bahçelerinde kutlayamayan Bağcılarlılar, evlerini bayram yerine çevirdi. Balkon ile pencereleri balon, bayrak ve resimlerle süsleyen çocuklar, hep bir ağızdan söyledikleri şiirlerle şarkılarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkulu bir şekilde kutladı. Bağcılar Belediyesi korona timi de hilal koreografisi oluşturup İstiklal Marşı'nı okudu.

Yeni tip korona virüs önlemleri nedeniyle egemenliğin sembolü olan TBMM'nin açılışının 100. Yılı kutlamaları bu yıl meydanlarda yapılamadı. TBMM'nin öncülüğünde Bağcılar Belediyesi de çocukların kendilerine hediye edilen bu özel günden mahrum olmamaları için bir dizi hazırlıklar yaptı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi tarafından çocuklar evlerinde ziyaret edilip kendilerine Türk bayrağı dağıtılırken 22 mahallede apartmanlar bayraklarla donatıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bayram nedeniyle sosyal medyadan yaptığı görüntülü paylaşımla anne, baba ve çocukları evde bayraklarla kutlamalara katılmaya davet etti. Çağırıcı'nın davetine uyan minikler, evlerinin balkonlarını ve pencerelerini kendi çizdikleri resimlerle, bayraklarla ve rengarenk balonlarla süsledi. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise ilçe genelinde coşku seli yaşandı. Çocuklar en güzel kıyafetlerini giyerek balkonlardaki yerlerini aldı. Kimi ıslıklar çalarak kimi İstiklal Marşı'nı kimi de 23 Nisan Şarkısı'nı söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Bayrama içimiz biraz buruk girdik"

Bağcılar Belediyesi araçları sokaklarda hoparlörden İstiklal Marşı ve şarkılar çaldı. Mahalle sakinleri evlerinden çalınan şarkılara eşlik etti. Sitelerdeki balkonlardan çocuklar karşılıklı olarak bayraklar sallayarak bayramı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Coşkuyu evinin balkonunda yaşayanlardan Çiğdem Çetinkaya, "Bayrama içimiz biraz buruk girdik. Evlerden katılım sağlıyoruz. Her sene coşkuyla kutluyorduk evde olsak da bu yıl da aynı coşkuyla kutluyoruz. Belediyemiz de süsleme ve bayrak konusunda çok destek oldu bize. Teşekkür ediyoruz" dedi. Çetinkaya'nın 12 yaşındaki kızı Elif Çetinkaya ise "Sabah kalkar kalkmaz geçen sene giyindiğim 23 Nisan kıyafetlerini giydim. Gün boyunca İstiklal Marşı'nı ve 23 Nisan şarkısını söyledim. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlarım yanımda olmasa da aynı coşkuyu yaşamaya çalıştık" diye konuştu.

"7'den 70'e tek yürek tek ses olduk"

23 Nisan heyecanını Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü çalışanlarından oluşan korona timi de yaşadı. Salgın Türkiye'ye geldiği günden beri canla başla ilçenin hijyenik olmasından önlemlerinin alınmasına kadar 7 gün 24 saat görev yapan korona timi dezenfeksiyon araçlarıyla birlikte hilal koreografisi oluşturdu. Ekip daha sonra yüksek sesle İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Çocukların bayramını kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ise şunları söyledi: "Bu yıl 23 Nisan'ı çok farklı duygularla yaşıyoruz. Türkiye'yle aynı anda hareket edip aynı heyecanı yaşadık. 7'den 70'e tek yürek tek ses olduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." İlçe genelinde kutlamalarda her kesimden çok büyük katılım oldu.