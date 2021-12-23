Bağcılar'da fahiş fiyat ve stokçu denetimi - Son Dakika

Zabıta ekipleri, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı hem de depoları kontrol etti.

Bağcılar Belediyesi, alışveriş noktalarında ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla geniş çaplı denetimler düzenliyor. Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerin bugünkü adresi Güneşli Mahallesi oldu. Denetim ekibi, Üsküp Caddesi üzerindeki market, fırın ve kasaplara girdi. Market içinde dolaşan ekipler raflardan sepetlerine doldurduğu ürünleri kasadaki fiyatlarla karşılaştırdı. Rafta bulunan etiket fiyatı ve kasa fiyatının farklı olduğu marketlere haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı'na gönderilip, incelemeye alınacağı belirtildi. Ürünlerin tarihlerini ve gramajlarını da kontrol eden ekipler, stokçuluk yapılıp yapılmadığını anlamak için depolarda ürün olup olmadığına da baktı.

Vatandaşlarımızın yanındayız

Denetimlere katılan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, "Bugün yine zabıta ekiplerimiz ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerimizle sahadayız. Rutin çalışmalarımız devam ediyor. Döviz piyasasındaki düşüşle birlikte marketlerimize bu fiyatların yansıyıp yansımadığı noktasında denetimlerimiz ve fırınlarda gramaj noktasındaki denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Marketlerdeki raf etiketi ve kasa çıkışında fark olup olmadığı noktasında kontrollerimiz devam ediyor. Yine markette ürün bulunup bulunmadığına bakıyoruz, eğer ürün yoksa ekiplerimizce depoya giderek depoda ürün olup olmadığı kontrol ediliyor. Vatandaşa hizmet ve ürün tedarik noktasında vatandaşımızın yanında ve onların cebini düşünerekten devletimizin de bu anlamda kararlılığı noktasında, biz de ekiplerimizle birlikte sahada destek veriyoruz" dedi.

Ekiplerin denetimleri 22 mahallede her gün ara vermeden sürdürülecek.