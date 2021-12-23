Bağcılar'da fahişi fiyat denetimi - Son Dakika

Bağcılar'da fahişi fiyat denetimi

İSTANBUL Bağcılar'da stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için bakkal, toptancı ve marketlere denetimler gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki bakkal, toptancı ve marketlere denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarına ve stokçuluk yapılıp yapılmadığı gibi konulardaki denetimlerini gerçekleştirdi.

"Marketlerdeki raf etiketi ve kasa çıkışında fark olup olmadığı noktasında kontrollerimiz devam ediyor"

Denetleme yapıldığı sırada konuşan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, "Bugün yine zabıta ekiplerimiz ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerimizle sahadayız. Rutin çalışmalarımız devam ediyor. Yine döviz piyasasındaki düşüşle birlikte marketlerimize bu fiyatların yansıyıp yansımadığı noktasında denetimlerimiz ve fırınlarda gramaj noktasındaki denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bugün de sizlerle birlikte marketlere, fırınlara denetimlerimiz devam edecek. Özellikle fırınlarımızda gramaj noktasında yoğun şikayetlerimiz var, bunlara yoğunlaşıyoruz. Marketlerdeki raf etiketi ve kasa çıkışında fark olup olmadığı noktasında kontrollerimiz devam ediyor. Yine markette ürün bulunup bulunmadığına bakıyoruz, eğer ürün yoksa ekiplerimizce depoya giderek depoda ürün olup olmadığını kontrol ediyor. Bu noktada vatandaşa hizmet noktasında, ürün tedarik noktasında bir aksaklık olmadan vatandaşımızın yanında onların cebini düşünerekten fiyat noktasında devletimizin de bu anlamda kararlılığı noktasında biz de ekiplerimizle birlikte sahada destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Yağ ne kadar pahalı oldu

Alışveriş yapmak için markete gelen Lütfiye Sönmez, "Her gün zam. İnsanlar ekmek yiyemiyor artık. Şimdi bir tane ekmek alıyorlar 10 kişiye. Yağ ne kadar pahalı oldu. Soğansız olur da yağsız olmaz yemek. Başbakan yapmaz bunu, asla yapmaz. Onun suçu değil. Ben olmayanlara ağlıyorum. Ben de o yokluğu çektim" dedi.