Bağcılar'da fırtınada korku dolu dakikalar

BAĞCILAR'da fırtına sırasında sokakta bulunanlar çatıdan uçan parçalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Korku dolu dakikalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'dan dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına Bağcılar Güneşli'deki bir caddedekilere korku dolu anlar yaşattı. Fırtına bir apartmanın çatısından parçaları yola savurdu. Bu sırada caddede bulunanlar büyük panik yaşadı. Bir kişi arkadaşının uyarısıyla hızla uzaklaşırken yoldan geçen bir motosikletli de savrulan parçadan kılpayı kurtuldu. Caddede bulunan bazı kişiler de apartman girişlerine sığındı. Yaşanan o anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.(LAR)

- İstanbul