(Bağcılar'da freni boşalan kamyonetin altında kalan şoför hayatını kaybetti - Son Dakika

BAĞCILAR'da freni boşalan ve arkasından koşarak direksiyona geçmeye çalıştığı kamyonetin yan yatmasıyla altında sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bağcılar İSTOÇ mevkii Bağcılar Spor ve Spor Tesisleri önünde bulunan yolda meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 YFY 42 plakalı kamyonete malzeme yükleyen şoför Refik Kotuk, yokuş aşağı freni boşalan kamyonetin arkasından koşmaya başladı. Kapısını açarak direksiyonu tutan Kotuk kamyoneti yolun sağında bulunan yeşil alana sürmek istedi. Refik Kotuk direksiyonu sağa kırdığı anda yol kenarındaki beton parçasına çarpan kamyonet sola doğru yan yattı. O sırada direksiyonda olan Refik Kotuk da yan yatan kamyonetin altında kaldı.Kamyonetin altında kalan şoför için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası kamyonetin altından çıkarılan Refik Kotuk'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri Kotuk'un öldüğünü belirledi. Ceset torbası içine alınan Kotuk'un cansız bedeni ambulans aracına alındı. Yan yatan kamyonet ise olay yerine gelen çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

- İstanbul