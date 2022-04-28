BAĞCILAR'DA GALERİDEKİ MOTOSİKLETİ BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

BAĞCILAR'da, galerideki spor motosiklet, iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bağcılar Batışehir'de dün sabah 06.00 sıralarında yaşandı. Ürdün asıllı Türk vatandaşı Mohannad Obaid'e ait oto galeriye motosikletli iki kişi geldi. Başlarında kask ve eldiven olan iki şüpheli kapıyı kırarak içeri girdi. Özel üretim ve 600 bin lira değerinde olduğu belirtilen spor motosikleti çalan şüpheliler kaçtı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"HİÇ BİR ŞEKİLDE İZ YOK"

İş yeri çalışanı Hamit Yurdakul, "Buraya girip çıkmaları bir dakika sürüyor. Motoru alıp götürüyorlar. Olay yeri inceleme ekipleri parmak izi almak için geliyor fakat adamlar profesyonel olduğundan hiç bir şekilde iz yok. Motorun ortalama değeri 600 bin lira civarında. Düşük kilometreli bir motosiklet. Bunlar sayılı motosiklet. Özel yapımı bir motor. İşin enteresan tarafı anahtarla çalıştırıp gidiyorlar. Anahtarın bütün kopyaları bizde. 4. bir anahtar yapılmış. Bu motosikletler fabrika çıkışı 3 anahtarla geliyor fakat 4. bir anahtar yapılmış. Anahtarı nerden bulduklarını bilmiyoruz. Motosikleti bize getirene ödül vereceğiz." dedi.