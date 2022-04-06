BAĞCILAR'DA GARİP YOLCULUK; NE YAPTIKLARINI KİMSE ANLAYAMADI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA GARİP YOLCULUK; NE YAPTIKLARINI KİMSE ANLAYAMADI

06.04.2022 16:55
BAĞCILAR'DA GARİP YOLCULUK; NE YAPTIKLARINI KİMSE ANLAYAMADI

BAĞCILAR İSTOÇ yolunda trafikte seyir halindeyken birbirlerine çarparak ilerleyen 2 minibüs, sürücüleri şaşkına çevirdi.

BAĞCILAR İSTOÇ yolunda trafikte seyir halindeyken birbirlerine çarparak ilerleyen 2 minibüs, sürücüleri şaşkına çevirdi. Bir minibüsün önündeki diğer minibüse zaman zaman çarptığı, zaman zaman da dokunarak ilerlemeye çalıştığı o anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücülerin tehlikeli yolculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen trafikteki diğer sürücüler ise, minibüslerin bu tehlikeli yolculuğuna kornalarına basarak teki gösterdiler.

BAĞCILAR'DA GARİP YOLCULUK; NE YAPTIKLARINI KİMSE ANLAYAMADI
BAĞCILAR'DA GARİP YOLCULUK; NE YAPTIKLARINI KİMSE ANLAYAMADI

YORUMLAR
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Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada Bağcılar'da otomobilin bagaj kapağında tehlikeli yolculuk kamerada Patenli gencin tutunarak yolculuk yaptığı otomobil trafikten men edildi Patenli gencin tutunarak yolculuk yaptığı otomobil trafikten men edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA GARİP YOLCULUK; NE YAPTIKLARINI KİMSE ANLAYAMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA GARİP YOLCULUK; NE YAPTIKLARINI KİMSE ANLAYAMADI - Son Dakika
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