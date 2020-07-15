Bağcılar'da gece vakti çok sayıda işyerinde yangın çıktı - Son Dakika

Bağcılar'da gece vakti çok sayıda işyerinde yangın çıktı

Bağcılar'da gece vakti birbirine yakın çok sayıda işyerinde yangın çıktı.

Bağcılar'da gece vakti birbirine yakın çok sayıda işyerinde yangın çıktı. Birçok adreste meydana gelen yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde gece saat 02: 00 sıralarında birbirine yakın yaklaşık 10 ayrı işyerinde yangın meydana geldi. Olayın polise bildirilmesi ile birlikte sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu birçok noktadaki yangın kontrol altına alındı. Gece yarısı korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken, işyeri sahipleri ise neye uğradığına şaşırdı.

Yangının çıktığı işyeri sahiplerinden biri olan Mustafa Yaşar,

"Yangınla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Birkaç yer de daha çıkmış, bizim işyerimize 500 metre uzaklıkta. Diğer dükkanlarda bizimki gibi aynı şekilde züccaciye dükkanı. Diğer dükkan sahipleri de akrabam oluyor zaten" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili ilk incelemesine göre kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bağcılar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da gece vakti çok sayıda işyerinde yangın çıktı - Son Dakika
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