Son dakika haberi: BAĞCILAR'DA GECE YARISI KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

Türkiye felaketi yaşıyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar

BAĞCILAR'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın, gece yarısı Hürriyet Mahallesi 83. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Alevleri görenler olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Evi yanan vatandaşlar söndürme ve soğutma çalışmalarını izledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.