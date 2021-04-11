Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna gençlerden yoğun ilgi - Son Dakika

Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna gençlerden yoğun ilgi

11.04.2021 12:55
Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna gençlerden yoğun ilgi, System.String[]

Geleneksel Türk okçuluğunu gelecek nesillere sevdirmek ve bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından açılan kurs yoğun ilgi gördü.

Geleneksel Türk okçuluğunu gelecek nesillere sevdirmek ve bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından açılan kurs yoğun ilgi gördü. Bir ay önce açılan kursa katılanların sayısı 50'yi bulurken sıkı bir eğitimden geçen gençler, ok atıyor ve hedefi vurmak için ter döküyor.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri bünyesinde verilen okçuluk eğitimi büyüyerek bir kulübe dönüştü. Geleneksel Türk okçuluğunu gençlere tanıtmak, sevdirmek amacıyla Göztepe Spor Kompleksi'nde dersler verilmeye başlandı. Bir ay önce açılan kursa ilçede oturan 8-13 yaş arası gençler yoğun ilgi gösteriyor. Bir ay içinde her gün artan ok sevdalısı sayısı 50'ye ulaştı.

Kursiyerler, ok hocası Musa Çimen eşlinde uygulamalı eğitim alıyor. Kursiyerlere; duruş, okun takılması, kirişin tutulması, kabzanın tutuluşu, çekiş öncesi pozisyon, tam çekiş, nişan alma, bırakış ve hedefi vurma gibi bütün aşamalar öğretiliyor. Çocuklar, büyük bir heyecanla ok atmak için sıralarını beklerken, eğitmenlerinin söylediği her şeyi harfiyen yerine getiriyor. Talimatlar doğrultusunda hazırlıklarını yapan çocuklar, "Ya Hak" diyerek ok atıyorlar. Eğlenceli geçen dersler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına bağlı olarak gerçekleşiyor.

ZİHİNSEL VE KİŞİSEL GELİŞİM DE SAĞLIYOR

Ecdadımızın mirasını Geleneksel Türk okçuluğu ile yaşatmak istiyoruz diyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Geleneksel Türk okçuluğu, Türk milletinin geçmişinden gelen bir spor dalımız. Bu ata sporumuzu yaşatmak ve her gencimizin eline bir kez de olsa ok almasını, atmasını arzuluyoruz. Bu spor sayesinde çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, kişisel gelişimlerine de destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursa katılan dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu okçular da hem antrenman yapıyor hem de çocuklara yardımcı oluyor.


Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna gençlerden yoğun ilgi
Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna gençlerden yoğun ilgi
Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna gençlerden yoğun ilgi

Bağcılar Belediyesi, Bilgi Evleri, Bağcılar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna gençlerden yoğun ilgi - Son Dakika


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