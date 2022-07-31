Bağcılar'da kapkaç kamerada - Son Dakika
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Bağcılar'da kapkaç kamerada

31.07.2022 10:02
Bağcılar'da kapkaç kamerada

Bağcılar'da genç bir kadının elinden telefonunu kapıp kaçan 2 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bağcılar'da genç bir kadının elinden telefonunu kapıp kaçan 2 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kapkaç sonrası kovalamaca anı kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde öğle saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki T.Ş. isimli kadın, cep telefonunu kapkaç sonucu çaldırdı. Kadının ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İncelemelerde şüpheli şahısların, T.Ş.'nin elinde bulunan telefonu, arkasından yaklaşarak çaldığı ve hızlıca olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Kimlikleri, polis ekipleri tarafından tespit edilen Y.K. (15) ve S.Y. (16) adlı şahısların hırsızlık ve benzeri suçlardan kaydı oldukları öğrenildi. Emniyet müdürlüğü tarafından yakalanan şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan, kapkaç sonrası yaşanan kovalamaca anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yavuz Selim Mahallesi, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da kapkaç kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bağcılar'da kapkaç kamerada - Son Dakika
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