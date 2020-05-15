Bağcılar'da gençler 4 saatlik özgürlüğün tadını çıkardı - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 – 20 yaş arası gençler, 1,5 ay sonra ilk defa sokağa çıktı. Bağcılarlı gençler, parklar ve nostalji bahçelerinde özlem giderirken, basket sahalarına koştu. Bir kısmı da okulların açık olduğu dönemde diktikleri çiçek ve sebzeleri görmek için Botanik Bahçesi'nde soluğu aldı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş altı gençler ve çocuklar için 3 Nisan tarihinde uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı, bugün 14- 20 yaş grubu için 4 saatliğine esnetildi. Saat 11.00'den itibaren maskeleriyle sokağa çıkan gençler, sosyal mesafe kuralına uyarak hasret giderdi.

Tedbirlerin ardından uzun aradan sonra ilk defa dışarı çıkan gençlerin en çok tercih ettiği yerler parklar ve Bağcılar Belediyesi nostalji bahçeleri oldu. Hava sıcak olduğu için özellikle parkları tercih eden gençler, uzun zamandır göremedikleri arkadaşlarıyla kamelyalarda ya da çimlerin üzerine oturarak bir araya gelmenin sevincini yaşadı. Gençlerden üçlük atmayı özleyenler okul bahçelerinde ve parklardaki basket sahalarına koşarken, kimi de ağaçların altındaki koyu gölgede okul günlerini yad etti. Bağcılar Bilgi Evlerinden bazı öğrenciler de okul günlerinde diktikleri çiçek ve sebzelerin son halini görmek için Fuat Sezgin Bilim Merkezi Botanik Atölyesi'ne geldi. Botanik Atölyesi Sorumlusu Alparslan Yılmaz gençlere çileklerin olgunlaşmaya başladığını belirterek, "15 gün sonra çilek ve biber toplamaya da beklerim" dedi.

"SABRINIZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜRLER"

Şehirlerin çocuklar ve gençlerle değer kazandığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Gençlerimiz yaklaşık 1.5 aydır cadde ve parklardan uzak kalmışlardı. İlçemiz bugün arkadaşlarıyla şakalaşıp gülen gençlerle renklendi. Umarız koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı yaşam günlerimiz bir an önce biter, özgür günlerimize döneriz. Bugüne kadar göstermiş oldukları anlayış ve sabırlarından dolayı tüm gençlerimize çok teşekkür ediyorum. 20 Haziran'daki LGS ve 27-28 Haziran'da girecekleri YKS sınavında şimdiden başarılar diliyorum" dedi.Gençler, saat 15.00'te izin süresinin dolmasının ardından arkadaşlarıyla vedalaşarak evlerine döndü.