Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika

Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ilçesi ve çevresinde geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı. Adeta ilçede kuş uçurtulmazken, uygulamanın saat 23.00'e kadar devam edeceğini öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ve çevresindeki bölgelerde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İlçenin giriş ve çıkışlarıyla birlikte belirlenen noktalarda konuşlanan ekipler, şüpheli kişiler ve araçlar üzerine çalışma yaptı. Yol üzerinde oluşturulan uygulama noktasında araçları tek tek durduran ekipler, hem araçları didik didik aradı, hem de araçta bulunanlara GBT sorgusu ve üst araması yaptı. Araçlarda yapılan incelemelerde evraklarında eksiklikler bulunan araçlara cezai işlem uygulandı. İlçede adeta kuş uçurtulmayan denetimin saat 23.00'e kadar devam edeceği öğrenildi.