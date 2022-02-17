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Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı

17.02.2022 13:17
Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 2 araç trafikten men edilirken, 13 araca ise toplam 48 bin 422 TL cezai işlem uygulandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla, ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Geniş kapsamlı uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Durdurulan araçları kontrol eden ve sürücü ile yolcuların üzerilerini arayan polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilere de GBT sorgulaması yaptı. Uygulamada 3 bin 670 şahsa GBT sorgulaması yapılırken, 7 aranan şahıs ve 2 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 721 araç denetimi de yapıldı. Denetimde 2 araç trafikten men edilirken, 13 araca ise toplam 48 bin 422 TL cezası işlemi uygulandı. Öte yandan 129 umuma açık iş yeri de denetlendi. 2 iş yeri hakkında ruhsata aykırı alkol sunumu ve kapalı mekanlardaki tütün yasağına uymamak suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca uygulama kapsamında, 24,53 gram uyuşturucu madde, 17 kilogram hazır kıyılmış tütün, 15 bin adet dolu makaron, 2 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi. Yakalanan 11 şüpheli şahıstan, 6 şahıs hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan, 4 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan 1 şahıs hakkında ise "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem uygulandı. - İSTANBUL

Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı
Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı
Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı
Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı
Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı
Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı
Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı
Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı
Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bağcılar, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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