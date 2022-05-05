Son dakika! BAĞCILAR'DA GÖRÜNMEZ KAZA - Son Dakika
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Son dakika! BAĞCILAR'DA GÖRÜNMEZ KAZA

05.05.2022 10:25

Son dakika haberleri: BAĞCILAR'DA GÖRÜNMEZ KAZASerdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da sıkışık trafikte ilerleyen motosiklet, yolcu indirmek için bir anda açılan kamyonetin kapısına çarptı.

BAĞCILAR'DA GÖRÜNMEZ KAZA

Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da sıkışık trafikte ilerleyen motosiklet, yolcu indirmek için bir anda açılan kamyonetin kapısına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Kaza, 27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Üzerinde iki kişinin olduğu motosiklet trafiğin sıkışık olduğu bir anda araçların sağından ilerlerken, yolcu indirmeye çalışan kamyonetin kapısı bir anda açıldı. Motosiklet, önce kapıya daha sonra da park halindeki otomobile çarptı. Motosiklet savrulurken üzerindeki iki kişi yere düşerek yaralandı. İki yaralı, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Motosikleti kullanan kuryenin eline dikiş atıldığı öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika! BAĞCILAR'DA GÖRÜNMEZ KAZA
Son dakika! BAĞCILAR'DA GÖRÜNMEZ KAZA

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Kaynak: DHA

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