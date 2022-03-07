Bağcılar'da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar'da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı

07.03.2022 12:39
Bağcılar'da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı

BAĞCILAR'da mağazanın güvenlik görevlisi alışveriş yapan müşterisinin 690 dolarını çaldı.

BAĞCILAR'da mağazanın güvenlik görevlisi alışveriş yapan müşterisinin 690 dolarını çaldı. Hırszılık anları güvenlik kamerasına yansırken,şüpheli güvenlik görevlisi tutuklandı.

Polis ekiplerleri 04 Mart Cuma günü Mahmutbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mağazadan hırsızlık ihbarı aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis,  iş yerinde bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda yabancı uyruklu A.A.'nın ailesiyle birlikte alışveriş yaptığı esnada el çantasını alışveriş sepetine bıraktığı ve  alışveriş sepetinde bulunan çantasının yanından uzaklaşan A.A., farklı bir bölümde alışverişine devam ettiği sırada iş yerinin güvenlik görevlisi A.K.'nın çanta içerisinde bulunan 690 doları alarak uzaklaştığı tespit edildi. Ekiplerce çalışmaların devamında şüpheli güvenlik  görevlisi iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli  A.K.  "Açıktan Hırsızlık" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bağcılar'da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı
Bağcılar'da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı
Bağcılar'da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı
Bağcılar'da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı
Bağcılar'da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı
YORUMLAR
500
Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı Son dakika haber... İstanbul'da 23 ayrı oto hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı... Hırsızlık anları kamera Son dakika haber... İstanbul'da 23 ayrı oto hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı... Hırsızlık anları kamera

Güvenlik Görevlisi, alışveriş, Hırsızlık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
12:04 Duvak yerine miğfer: Bombardıman altında düğün! Asker çift, cephede 'evet' dedi!
11:54 Ukraynalı bakan "Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin" dedi ve 500 kg'lik bombayı paylaştı
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 12:50:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement