Bağcılar'da güvenlik görevlisi müşterinin çantasından para çaldı - Son Dakika

BAĞCILAR'da mağazanın güvenlik görevlisi alışveriş yapan müşterisinin 690 dolarını çaldı. Hırszılık anları güvenlik kamerasına yansırken,şüpheli güvenlik görevlisi tutuklandı.

Polis ekiplerleri 04 Mart Cuma günü Mahmutbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mağazadan hırsızlık ihbarı aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, iş yerinde bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda yabancı uyruklu A.A.'nın ailesiyle birlikte alışveriş yaptığı esnada el çantasını alışveriş sepetine bıraktığı ve alışveriş sepetinde bulunan çantasının yanından uzaklaşan A.A., farklı bir bölümde alışverişine devam ettiği sırada iş yerinin güvenlik görevlisi A.K.'nın çanta içerisinde bulunan 690 doları alarak uzaklaştığı tespit edildi. Ekiplerce çalışmaların devamında şüpheli güvenlik görevlisi iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli A.K. "Açıktan Hırsızlık" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.