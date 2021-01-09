Bağcılar'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Bağcılar'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Bağcılar'da refüjdeki trafik levhası direğine çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Bağcılar'da refüjdeki trafik levhası direğine çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İpekyolu Caddesi'nden Mahmutbey istikametine giden 34 CDY 378 plakalı hafif ticari araç, Kuzey Çevre Otoyolu bağlantısında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhası direğine çarparak devrildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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