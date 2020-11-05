Son dakika: Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Son dakika: Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü

05.11.2020 14:07
Son dakika: Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Bağcılar'da trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan kişi hafriyat kamyonunu çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Bağcılar'da trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan kişi hafriyat kamyonunu çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza 11.30 sıralarında Güneşli Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Cuma Demir, trafik ışıklarında yolun karşına geçmek istedi. Ancak İlker Cember yönetimindeki hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen Cuma Demir'e çarptı. Demir kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yeri çevresine şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Cuma Demir'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan yoldan geçen sürücülerin kaza yerini cep telefonlarıyla görüntülemek istemesi dikkat çekti. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


Son dakika: Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
Son dakika: Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
Son dakika: Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
Son dakika: Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
Son dakika: Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
Son dakika: Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
Son dakika: Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
Son dakika: Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü

Bağcılar, Güneşli, Cuma, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı         
14:08
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor         
13:04
Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar         
12:32
İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık         
11:37
ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor         
11:36
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Trump'ın ruhani danışmanı, Trump'ın ruhani danışmanı, "şeytani konfederasyonlar" deyip başkanlık seçimi için ayin düzenledi         
10:06
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 14:35:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei